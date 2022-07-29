10 дорожных объектов по нацпроекту БКД досрочно введены в эксплуатацию в регионе

В Баганском районе ввели в эксплуатацию дорогу «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково», в Здвинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта участок автомобильной дороги «40 км а/д «Н-0704» – Лянино – Барлакуль» – с км 0+875 по км 1+875. В Каргатском районе завершили ремонт дороги «10 км а/д «Н – 0904» – Мусы» на участке км 5+000 – км 6+100. В Коченевском районе подрядчики закончили работы на двух дорогах: на участке с 8 по 9 км дороги «Коченево-Поваренка» и на двух участках дороги «Коченево-Целинное», в Кыштовском районе – ремонт дороги «Кыштовка-Орловка» на участке с 1 по 2,5 км. В Мошковском районе подрядчики отремонтировали 2,4 км дороги «2 км а/д «Н-1910» – Новый Порос» на участке с км 8+909 – км 11+329. Раньше срока ввели в эксплуатацию после ремонта объект в Ордынском районе – «12 км а/д «К-18р» - Устюжанино – Новокузьминка», в Татарском – 1,5 км дороги «19 км а/д «К-01» – Николаевка на участке с 3 по 4,5 км, в Чулымском – «Чулым – Ужаниха – Базово».