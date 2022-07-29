День сисадмина 29 июля 2022: самые прикольные открытки и поздравления

Требования современного мира обязывают нас быть на одной волне с техникой и усовершенствованными технологиями. Системные администраторы - наше спасение и возможность работать, радоваться жизни, получать знания. Желаем, чтобы сервер никогда не падал, вирусы не одолевали, а ваш труд оценивался по достоинству был высокооплачиваем. Не обращайте внимание на неудачи и промахи - вслед за ними обязательно придут везение и удача.