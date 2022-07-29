Глава Минсельхоза заявил о стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке

По мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в данное время оптовые цены на свинину в России находятся на уровне 2015 года, а потребительские выросли в среднем на 10-13% за семь лет. Кроме того, на мясо кур продовольственная инфляция составила около 50% за этот период.