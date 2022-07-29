Примкнуть можно и к батальонам казаков, которые формируются на юге России, а также в Оренбурге, к батальонам на Южном Урале, в Нижнем Новгороде, Татарстане, Приморье и подразделениям из других регионов РФ. Как правило, все они имеют свои страницы в социальных сетях, где описывают требования к кандидатам, условия контракта, размеры заработной платы, социальный пакет и прочие факторы.