Невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор

По данным ведомства, пьяный 23-летний рабочий решил угнать у своего начальника грузовик и «НИВУ». Однако на первом автомобиле он врезался в «ЖИГУЛИ» своего хозяина, а на втором поехал в магазин за выпивкой, но неудачно припарковался в металлические ворота.