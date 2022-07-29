Речная долина, лотосы и купеческие дома — чем знаменит Ленинский район

Ленинский район находится в юго-восточной части Волгоградской области на левом берегу реки Ахтубы. Административный центр — город Ленинск. От Волгограда он всего в 78 километрах. Ленинский район граничит с Палласовским, Быковским, Среднеахтубинским и Светлоярским районами региона, а также с Астраханской областью.
Большая часть района — это заволжская степь, которая плавно переходит в полупустыни и пустыни. Но особняком стоит Волго-Ахтубинская пойма. Туристов район привлекает по большей части именно живописной природой, рыбалкой и разнообразными программами отдыха.
В XIII веке заволжские степи подверглись нашествию татаро-монгольских племен. До первой половины XIV века территория района входила в состав Золотой Орды.
В дальнейшем через Ленинский район проходило множество торговых путей, в том числе и Великий шёлковый путь.
После распада Золотой Орды люди на долгое время покинули эти места. Спустя время они вернулись, так как полноводная Ахтуба и прилегающие к ней степные пастбища и пойменные луга были богаты рыбой и дичью. Именно на Ахтубе появились первые русские поселения этого края.
В XVIII веке из-за обилия тутовых деревьев здесь появился Шёлковый завод. Однако проработал он всего пару лет, дав немного шелка. Дела шли неважно, в итоге, разгромив завод, рабочие разбежались и ушли вниз по Ахтубе, образуя воровские городки. Возможно, уже тогда, как гласит народное предание, появились Заплавный и Пришибинский городки. Екатерина II решила возобновить производство шёлка и подписала указ о переселении 1 300 семей на возрождение шелководства. Этому указу обязаны своим рождением села Пришиб и Заплавное.
В феврале 1919 года село Пришиб решили переименовать в город Ленинск, а уезд — в Ленинский и присоединить его к Царицынской губернии.
Более трети территории района занимает Волго-Ахтубинская пойма с многочисленными озерами, ериками и уникальными местами для туризма и отдыха. Это единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение, а также одна из крупнейших в мире речных долин.
Главными ценностями поймы считаются старовозрастные дубравы, заливные луга; нерестилища ценных видов рыб, в том числе осетровых, водно-болотные угодья; орнитологические территории, поражающие обилием водных и околоводных птиц.
Особенно красива пойма весной, во время половодья: в это время разливаются ерики, формируются живописные заливные луга, массово цветут тюльпан Биберштейна, гусиный лук и хохлатка Галлера.
По территории поймы для туристов проводят массу экскурсий, например, по экотропе «Пойма в миниатюре», пролегающей через дубравы и сосняк; по маршруту «В гармонии с природой», включающему в себя озеро Клешни, в котором живут раки, дубравы, сенокосный луг; по маршруту «Лотос орехоносный», который актуален в июле и августе, когда цветет лотос — редкий цветок, занесенный в Красную книгу РФ.
Для туристов также есть велосипедный маршрут, путешествие по грибным местам, агроэкологическая тропа «Три жемчужины», в рамках которой путешественников проводят на современное крестьянско-фермерское хозяйство, где они могут воочию увидеть домашних животных, посетить «птичий» двор, узнать о процессах выращивания овощей и об основах цветоводства в ботаническом саду.
Есть здесь также и эколого-краеведческая тропа «Никифор Бегичев — выдающийся полярный исследователь и «последний землепроходец». Этот маршрут знакомит туристов с выдающимся исследователем Севера Никифором Бегичевым, уроженцем села Царев, а также с историческими зданиями и наиболее интересными объектами этого населенного пункта, в том числе Золотой Орды — путешественникам показывают Царёвское городище (Сарай-Берке) — средневековую столицу Золотой Орды.
Район отлично подходит для тех, кто любит наслаждаться красивыми пейзажами, отдыхать у водоемов, рыбачить, собирать грибы, наблюдать за птицами и растениями.
Ленинский район — традиционное место, которое выбирают рыбаки-любители со стажем. Эти места любят за обилие водоемов — можно рыбачить на Волге, Ахтубе, ериках и озёрах. Сюда запросто можно приехать со своими удочками и палаткой, а можно арендовать недорогой домик неподалеку от водоема.
Владельцы турбаз нередко дают напрокат снасти, удочки, лодки и катера, а еще проводят мастер-классы для новичков и помогают приготовить пойманную рыбу — как правило все коттеджи оборудованы мангальными площадками.
Лучшие места для рыбалки расположены неподалеку от баз отдыха, на тихих и уединенных территориях. Поймать здесь можно карася, щуку, леща, густеру и сазана.
В районе насчитываются три населенных пункта, отнесенных к категории исторических мест — это Ленинск, села Заплавное и Царёв.
Лучше всего архитектурные памятники сохранились в Ленинске. Наиболее популярными тут считаются «русский» и «кирпичный» стили. Дома поражают туристов формами крыш, оград, ворот, нарядными дымниками, флюгерами и не только. Разнообразие особнякам придаётся с помощью различных перевязок кирпича с расшивками швов, художественных обрамлений дверей и окон, карнизов.
Все каменные здания принадлежали местным купцам и зажиточным людям, многие используются местными жителями до сих пор.
Например, Ленинский районный музей расположился в одном из старейших и красивейших зданий города, принадлежавшее купцам Александру и Федору Конякиным. В нем смонтировано 5 постоянных экспозиций, посвященных сокровищам Золотой Орды, быту крестьян и купцов XIX века, СССР, Великой Отечественной войне.
Основным архитектурным стилем каменных зданий выступает южно-русский вариант эклектики, для которой характерно стилевое смешение. Тем не менее, во многих кирпичных постройках четко прослеживаются элементы модерна, псевдорусского, псевдовизантийского и классицистического стилей.
Туристам, как правило, показывают здание мэрии (бывший купеческий дом), здание банка (сейчас это казначейство), ДЮЦ (бывший дом купца Коновалова), магазины и булочную (усадьба купчихи Клюевой), спортклуб «Атлант» (бывшее здание Синематографа), библиотеку (бывшую мужскую гимназию) и другие интересные объекты.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».