Юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов будут готовить в новосибирских школах

В соответствии с положением о специализированном классе общеобразовательной организации на территории Новосибирской области, утвержденным приказом министерства образования региона, органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области рекомендовано в срок до 26 августа обеспечить комплектование специализированных классов в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, вошедших в список.
Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, содержание образования в спецклассах направлено, с одной стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарных программ, что в совокупности формирует инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе производственных, задач. Проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В специализированных классах создана эффективная система профориентации с акцентом на политехнизацию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности.
В список общеобразовательных организаций, отобранных для открытия специализированных классов в 2022-2023 учебном году, вошли: МАОУ г. Новосибирска Лицей № 22, МАОУ г. Новосибирска ОЦ Гимназия № 6 Горностай, МАОУ г. Новосибирска Вторая Новосибирская гимназия, МАОУ г. Новосибирска Лицей № 176, МБОУ г. Новосибирска Лицей № 130 им. академика М.А. Лаврентьева, МБОУ Краснообская СОШ № 1 Новосибирского района, МБОУ Искитимского района р.п. Линево СОШ, МБОУ Маслянинская СОШ № 1,МБОУ Татарского района «Николаевская СОШ им. Т.Е. Кучерявого», МАОУ «Лицей № 6» г. Бердска, МБОУ Карасукского района «Технический лицей №176», МБОУ СОШ № 3 Барабинского района, МБОУ Купинского района Лицей № 2 и другие.
На их площадках будут открыты 55 специализированных классов по следующим направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое.