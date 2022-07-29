Юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов будут готовить в новосибирских школах

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, содержание образования в спецклассах направлено, с одной стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарных программ, что в совокупности формирует инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе производственных, задач. Проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В специализированных классах создана эффективная система профориентации с акцентом на политехнизацию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности.