Загадочная смерть пенсионерки в шахте лифта в Новосибирске – кто ответит

«23 марта 2022 в дневное время после проведения «мастер класса» обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами»,