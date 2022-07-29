Загадочная смерть пенсионерки в шахте лифта в Новосибирске – кто ответит

Posted 29 июля 2022, 04:07
Published 29 июля 2022, 04:07
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
По данным ведомства, 61-летнюю сибирячку пригласили на строящийся объект для проведения специализированного мастер-класса для строителей. После мероприятия женщину сопроводили до второго этажа и оставили одну. В итоге та непонятным образом упала в шахту.
«23 марта 2022 в дневное время после проведения «мастер класса» обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами»,
передают в Следственном комитете.
Во время следствия обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему грозит срок до 5 лет.