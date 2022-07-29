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Posted 29 июля 2022, 04:07

Published 29 июля 2022, 04:07

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Загадочная смерть пенсионерки в шахте лифта в Новосибирске – кто ответит

Загадочная смерть пенсионерки в шахте лифта в Новосибирске – кто ответит

29 июля 2022, 04:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В марте 2022 года на стройке в Новосибирске произошла трагедия – в необорудованную шахту лифта упала женщина. За ее смерть ответит 43-летний прораб компании «ЮМИ-СК». Информацию предоставили в СУ СК по региону.

По данным ведомства, 61-летнюю сибирячку пригласили на строящийся объект для проведения специализированного мастер-класса для строителей. После мероприятия женщину сопроводили до второго этажа и оставили одну. В итоге та непонятным образом упала в шахту.

«23 марта 2022 в дневное время после проведения «мастер класса» обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами»,

передают в Следственном комитете.

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Во время следствия обвиняемый по делу находится под подпиской о невыезде. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему грозит срок до 5 лет.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Смерть
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