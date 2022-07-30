Аферистка из Новосибирска продавала несуществующие продукты – бизнес накрыли

Напомним, ранее другая мошенница из Новосибирска продавала подругам несуществующие квартиры и машины. Подозреваемая, а когда-то хорошая подруга, создала образ успешной бизнес-леди, которая проводила сделки с недвижимостью, якобы попавшей под арест. Она убедила близких и знакомых, что у нее есть выход на рынок, где по дешевке продают квартиры и машины. Вот только все это оказалось пустышкой.