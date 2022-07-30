Отравилась картошкой по-фарнцузски: женщина из Новосибирска три дня сидела на унитазе

При этом руководство магазина никак не отреагировало на жалобу. Отметим, что это не единственное произошедшее отравление в этом районе. Студенты рассказали Atas.info, что часто покупают готовые блюда рядом с общежитием. Однако пару раз им становилось от них плохо.