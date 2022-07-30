Разбойника в медицинской маске разыскивает полиция в Новосибирске

Полиция Новосибирска объявила в розыск подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину в Калининском районе. Мужчина 30-40 лет со смуглой кожей подкараулил пенсионерку в подъезде дома по адресу Богдана Хмельницкого, 33 18 июля и отобрал у женщины кошелек.