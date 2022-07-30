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Разведчик из Черепановского района погиб на Украине

30 июля 04:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Черепановском районе Новосибирской области проводили в последний путь 23-летнего выпускника школы села Огнева-Заимка. Он погиб в ходе спецоперации на Украине

В доме культуры села Огнева-Заимка простились с 23-летним Егором Федотовым. Он погиб 15 июля в ходе специальной военной операции на Украине. Парень служил разведчиком в отряде спецназа.

Егор Федотов родился в Алтайском крае, в селе Казанцево. 10 лет назад его семья перебралась в Новосибирскую область.

"Гибель Егора – это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нём, как о хорошем, активном и порядочном парне, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах", – сообщили в районной администрации.

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