С какими проблемами могут столкнуться зрители авиашоу в Новосибирске 31 июля

Тому, кто решит добраться на собственном автомобиле, стоит помнить, что в день авиашоу будет перекрыта дорога от Пашинского переезда до станции Мочище. Проезд будет разрешен только местным жителям. Парковки около аэродрома будут только платными, и, как правило, рано утром они уже полностью забиты.