В Новосибирске художник из Румынии присягнул на верность России

Художник из Румынии Себастиан Ликан, который уже более 20 лет живет на территории Российской Федерации, принял присягу на верность России в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, во время церемонии вручения паспорта мастер сообщил, что вдохновляется российской культурой. Искусство и культура нашей страны лежит в основе большинстве его последних работ.
Протоиерей Себастьян Ликан — православный священник и художник из Румынии, работающий в традиции народной трансильванской иконы на стекле. Он организатор многочисленных благотворительных акций и мероприятий. В 2001 году переехал в Сибирь, чтобы выучить русский язык и защитить докторскую диссертацию по теологии.