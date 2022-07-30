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В Новосибирске художник из Румынии присягнул на верность России

30 июля 04:30
Фото: ГУ МВД России по НСО
Всемирно известный румынский художник Себастьян Ликан стал гражданином России. Российский паспорт ему вручили в Новосибирске

Художник из Румынии Себастиан Ликан, который уже более 20 лет живет на территории Российской Федерации, принял присягу на верность России в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, во время церемонии вручения паспорта мастер сообщил, что вдохновляется российской культурой. Искусство и культура нашей страны лежит в основе большинстве его последних работ.

Протоиерей Себастьян Ликан — православный священник и художник из Румынии, работающий в традиции народной трансильванской иконы на стекле. Он организатор многочисленных благотворительных акций и мероприятий. В 2001 году переехал в Сибирь, чтобы выучить русский язык и защитить докторскую диссертацию по теологии.

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