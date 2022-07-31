«Всем терпения и хорошего дня. С праздником. Встретимся на авиашоу!»;
«Мы уже в предвкушении пробки на авиашоу)»;
«По телику посмотрим, едем назад» - воодушевленно пишут в 2ГИС водители.
Сложнее дорожная обстановка выглядит на Восточном шоссе. Этот участок побагровел на онлайн-картах из-за коллапса. А вот на Северном объезде ситуацию осложнили два мелких ДТП.
Автомобилисты шутят, что кто-то сильно поспешил на праздник и теперь рискует вообще туда не попасть. Отмечается, что некоторые ушлые водители пытаются объехать других по обочине. В комментариях даже назревает конфликт.
«Мы так вечность будем ехать из-за некоторых придурков», - негодуют сибиряки.
Напомним, открытие авиашоу в Мочище начнется в 10:30 по расписанию, однако не все гости ещё добрались до аэродрома. Вовремя доехали только те, кто воспользовался не личным автомобилем, а общественным транспортом.