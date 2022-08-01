На данный момент «Сибирь» закрыла 3 легионерские позиции – один из лучших нападающих Лиги Бэк, отличный атакующий защитник Мерфи и добротный защитник Чайковский. Впереди предсезонные игры, когда «большие» клубы будут расторгать контракты с игроками, которые не смогли проявить себя. Обычно, клубы среднего звена, куда входит и «Сибирь», пытаются дать второй шанс таким ребятам. Очень большая вероятность, что ещё один-два иностранца в клубе всё-таки появятся. Но это точно будут не Финны или Латвийцы, игроки из Канада или США сейчас наименее угнетаемые в плане игры в России, их и стоит ждать в Новосибирске.