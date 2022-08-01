Лучшие девушки-пилоты показали фурор на авиашоу в Мочище-2022 в Новосибирске

Кроме того, над небом пролетели и асы авиации «Русь» на Л-39. А вот «Русских витязей» и «Соколов России» в 2022 году не было. Новосибирцы наблюдали зрелищные кульбиты в небе раритетной авиатехники, полет воздушных шаров, а также высадки парашютистов и мотопарапланеров. Организаторы обещали выступление 400 авиаторов из разных уголков России. Всего пролетели в небе над Новосибирском 80 лайнеров.