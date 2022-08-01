«Речь о проблемных жилых домах в Новосибирске по улице Печатникова, 12, по генплану на улице Большой №600/13, №600/15, по Приморской №28, Волховской стр. 37, Дуси Ковальчук 242 стр. (1 очередь строительства блок-секции 1,2,3), по генплану Связистов №10 и №15, а также №3,4,5,6, Зорге 279 стр. дома 5,7,8, ещё здание по Оловозаводской», - перечислила и.о. главы Минстроя Новосибирской области Елена Бондаренко.