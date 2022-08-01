Субсидии обманутым дольщикам уже второй год предоставляет ППК «Фонд», с которой правительство области заключило соглашение №ФЗП-28/109-20. К 2022 году компенсацию выплатили пострадавшим по 24 долгостроям.
«Речь о проблемных жилых домах в Новосибирске по улице Печатникова, 12, по генплану на улице Большой №600/13, №600/15, по Приморской №28, Волховской стр. 37, Дуси Ковальчук 242 стр. (1 очередь строительства блок-секции 1,2,3), по генплану Связистов №10 и №15, а также №3,4,5,6, Зорге 279 стр. дома 5,7,8, ещё здание по Оловозаводской», - перечислила и.о. главы Минстроя Новосибирской области Елена Бондаренко.
Кроме того, выплаты получили участники строительства дома по улице Геодезической, 7/1 в городе Обь, жилых зданий №17/4, 17/5 и 17/6 микрорайона Радужный в Верх-Туле, улицы Карла Маркса, 57/1 в Бердске и объектов №4,5,6 по улице Октябрьской в селе Новолуговое.
По данным ведомства, на 2022 год в статусе долгостроев сейчас находятся 70 объектов, 3 из которых не включены в реестр. Однако они находятся в региональном плане-графике.
«На 18 июля 2022 года по перечисленным долгостроям выплачены деньги 1 854 дольщикам на сумму 4 169 308 431, 02 руб.», - добавили в министерстве.
Напомним, ранее Atas.info писал адреса всех долгостроев в Новосибирской области. С ними можно ознакомиться по ссылке.