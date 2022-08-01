Неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске

«Самокатами украсили светофоры на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев. Это как бы шутка, но не смешная. Из-за них может произойти сбой в работе уличных устройств. Да и вообще, разве это не вред частному и казенному имуществу?», - рассказала Atas.info очевидица.