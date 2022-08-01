atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске

1 августа 04:44
Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска заметили необычную парковку электросамокатов в Октябрьском районе утром 1 августа. Неизвестные хулиганы развесили их на дорожные знаки и светофоры.

«Самокатами украсили светофоры на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев. Это как бы шутка, но не смешная. Из-за них может произойти сбой в работе уличных устройств. Да и вообще, разве это не вред частному и казенному имуществу?», - рассказала Atas.info очевидица.

В паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» уже появилась фотография с места вандализма. Некоторых сибиряков она развеселила.

«Зато не смогут их арендовать и гонять по всему городу»; «Может там есть солнечная панель и так самокаты заряжают», - шутят новосибирцы в соцсети.

Atas.info пока не смог узнать, кто ответственен за электросамокаты, кому положено их убрать с уличных знаков.

Материалы по теме
Пенсионер сбил ребенка на электросамокате в НовосибирскеСузить автодорогу в Новосибирске предложили активисты из-за электросамокатовЭлектросамокаты припарковали на крыше остановки в НовосибирскеДевушка на электросамокате врезалась в столб в центре Новосибирска
#Новости#Самокаты#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52