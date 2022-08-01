«На Северо-Чемском жилмассиве бабушка шла через дорогу по «зебре» и на неё наехал автобус. Уже на тротуаре она упала. Было видно через окно, как водитель разговаривал по телефону и такое на этом маршруте происходит очень часто», - рассказал один из свидетелей аварии журналисту.