Поправки в закон о рекламе бросили вызов региональным властям

В ФАС также не оценили закон о создании единого оператора наружной рекламы. Как заявила замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Яна Склярова, принятие этого документа может привести к злоупотреблениям одной компании в отношении других участников рынка, не говоря уже о том, что появление частной компании-оператора, которая будет совмещать функции хозяйствующего субъекта и госоргана, противоречит действующим запретам антимонопольного законодательства. Склярова отметила и неурегулированность ценовых решений для единого оператора в проекте закона, а также некорректность аннулирования действующих норм законодательства о культурном наследии и ГОСТа для наружной рекламы. И наконец, представитель ФАС заявила, что законопроект подразумевает «неконкурентные процедуры», согласно которым оператор может без участия торгов заключать контракты на срок до тридцати лет. Это выглядит как барьер для выхода на рынок других компаний, включая организации малого и среднего бизнеса, подчеркнула Яна Склярова.