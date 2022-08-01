Тысячи новосибирцев собрались на масштабное авиашоу-2022 в Мочище

Напомним, ранее замминистра транспорта прыгнул с парашютом на авиашоу в Мочище под Новосибирском. Источник Atas.info утверждает, что Невежин прыгал с парашютом не впервые в своей жизни, но ему понадобился инструктор. После совершенного прыжка он чувствовал себя отлично и был в восторге.