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В Новосибирской области продолжается реализация программы догазификации

1 августа 09:41
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Как сообщил в ходе оперативного совещания у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, на конец июля подано 19617 заявок на догазификацию.

Напомним, что региональная программа газификации до 2025 года была значительно расширена: к газораспределительной системе планируется дополнительно присоединить 60 тысяч домов.

В лидерах по количеству заявок на догазификацию сегодня – Бердск, Куйбышевский и Чулымский районы – здесь подано порядка 60% заявок от плана текущего года.

«Вместе с тем, прошу обратить внимание глав муниципалитетов на необходимость активизации работы по подворовому обходу во всех муниципальных образованиях», − подчеркнул Денис Архипов.

За прошедшую неделю жителями региона подано 467 заявок на догазификацию.

Мероприятия социальной догазификации реализуются в Новосибирской области в рамках исполнения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 2021 года. Программа реализуется под контролем Правительства Новосибирской области. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали введение льгот для определённых категорий граждан в виде 50-процентной компенсации затрат на внутридомовую, внутриквартирную, догазификацию. Средства на компенсацию выделяются из областного бюджета.

Догазификация, без привлечения средств граждан, распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населённых пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.

В ближайшие три года более 60 тысяч домохозяйств региона будут догазифицированы. Всего в Новосибирской области мероприятия по догазификации планируется реализовать в 17 районах и 5 городских округах – это Барабинский, Болотнинский, Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченёвский, Куйбышевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы, наукоград Кольцово, города Бердск, Искитим, Обь и Новосибирск.

#Новости#Газификация#Газ#Правительство#Общество
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