Работники стальных магистралей в Новосибирской области впервые после пандемии отметят свой профессиональный праздник - День железнодорожника. В 2022 году он выпадает на 7 августа, а праздновать его начнут уже с 3 августа, однако не с таким размахом, как это было несколько лет назад.

Как отпразднуют День железнодорожника в 2022 году: Завтра сотрудников РЖД поздравят с праздником губернаторы Новосибирской области и Алтайского края, а также глава Западно-Сибирской железной дороги. Всё произойдет на торжественном открытии реконструированного вокзала в Сузуне. «Это будет главное событие нашего праздника. Люди смогут посмотреть на обновлённый пассажирский комплекс и в целом на вокзал в Сузуне после масштабного ремонта. Разрешат всё пощупать, пройтись по залам», - рассказал Atas.info начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД Артём Вырезков. Праздник на этом не закончится. Уже в главный праздничный день, 7 августа, в Заельцовском парке Новосибирска пройдет благотворительный забег. «Собранные деньги с забега пойдут в фонд помощи детям с проблемами со здоровьем. Ранее на средства построили детскую площадку на Михайловской набережной. В этом году не планируется множество развлекательных программ. С формата песен и плясок мы перешли на полезные дела, поэтому приглашенных знаменитостей не будет», - отметил собеседник. Вспоминаем, как весело отмечали День железнодорожника задолго до пандемии – концерты со звездами эстрады, салюты, танцы и игры Ещё в 2007 году в Новосибирске на широкую ногу отметили 170-летие железных дорог России. Народные гуляния длились до позднего вечера в Заельцовском парке возле базы «Локомотив». Взрослые пели песни и танцевали, дети играли на аттракционах и собирали железную дорогу. А потом всем вместе ели огромный праздничный торт. Самым зажигательным и масштабным поистине остается День железнодорожника-2011. В Новосибирске целый день гремели концентры не хуже, чем в Москве. В центре мегаполиса выступали Петр Налич, Елка, группа «СерьГа», Гарик Сукачев и Вера Брежнева. Однако сначала концерты прошли в закрытом формате только для сотрудников РЖД, а после звезды показались на общественных городских сценах. Уже вечером организаторы в небо запускали салюты. Фото: Медиахолдинг1Mi «Не забыть нам выступление Сукачева. Он прыгал на сцене, веселил народ, музыканты на всех инструментах ему подыгрывали. Потом он запел "Моя бабушка курит трубку" и свалил публику наповал. Затем шокировал, когда начал обливать всех водой со сцены, держа бутылку возле ног. Но этот концерт оборвали по середине, потому что уже задержали салют», - вспоминают новосибирцы. Также в этот год на аллее Заельцовского парка собрались тысячи горожан. Там сибиряков развлекали аниматоры и творческие коллективы региона. Дети прыгали на батутах, лепили фигурки из пластилина. А вечером над городом прогремели фейерверки. Фото: Медиахолдинг1Mi Более скромно, но со вкусом отметили праздник работники железных дорог в Новосибирске в 2014 году. Гуляния проходили по традиции возле «Локомотива». Сибиряки смотрели концертные программы местных артистов. Также для горожан проводили спортивные состязания, мастер-классы и игры. Весь день на площадке играла музыка, как современная, так и старые хиты. Столы были наполнены сладостями и другими угощениями. Обошлось без салютов и приглашенных знаменитостей, но от этого торжество не стало менее веселым. Этот день запомнился гостям на долгие годы. Для справки: ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») — одна из крупнейших в мире транспортных компаний, работающая с 2003 года. Западно-Сибирская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») эксплуатирует участок Транссибирской магистрали, пролегающий по территории Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, а также Казахстана. Материалы по теме День ВМФ 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником День ВМФ 31 июля 2022: военно-морской парад и салют – во сколько смотреть трансляцию День ВДВ 2 августа 2022: новые открытки, картинки и поздравления с праздником В Новосибирске отключат городские фонтаны в День ВДВ 2 августа Что творят бывшие десантники на День ВДВ 2 августа в Новосибирске