Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска

«У нас, конечно, кошмар случился, вообще не ожидали… Нас обокрали в Италии, обокрали в отеле, сумма бешеная – 4,5 тысячи евро. Отель в центре [города], я очень не рекомендую сюда ехать. Потому что мы три дня воевали с обслуживанием, оно было суперотвратительное. Во-вторых, полиции всё равно»,