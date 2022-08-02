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Четыре тысячи евро украли во Флоренции у бизнесвумен из Новосибирска

2 августа 04:04
Фото: Наталья Шик, Вконтакте
Сибирячка, владеющая брендом косметики и салонами красоты в Новосибирске, стала жертвой ограбления во Флоренции. Женщина заселилась в пятизвездочный отель и именно там из ее номера украли 4 тысячи евро, о чем пишет Мэш Сибирь.

Жертвой ограбления стала бьюти-блогер и основательница бренда SHIK – Наталья Шик. По ее словам, бизнесвумен заселилась в отель Флоренции под названием NH Collection Firenze Porta Rossa. Отношения с персоналом сразу не заладились.

Ее плохо обслуживали, а после очередного скандала – просто ограбили. Из ее номера стащили 4 500 евро, что в рублях составляет 280 тысяч рублей. В отеле заявили, что никакой ответственности не несут. Помочь не смогли и полицейские.

«У нас, конечно, кошмар случился, вообще не ожидали… Нас обокрали в Италии, обокрали в отеле, сумма бешеная – 4,5 тысячи евро. Отель в центре [города], я очень не рекомендую сюда ехать. Потому что мы три дня воевали с обслуживанием, оно было суперотвратительное. Во-вторых, полиции всё равно»,

поделилась Наталья Шик.

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