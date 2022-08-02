По потере кормильца или в случаях, когда родители ребенка неизвестны, выплаты могут предоставлять до 18 лет или до 23 лет (для студентов-очников). Факт иждивения в этом случае доказывать не придется, но по достижении совершеннолетия обязательно нужно представить в ПФР документы, которые подтвердят, что студент обучается на очной форме.