Две пенсионерки сбежали в тапочках из спецучреждения в Новосибирске

«Бабушки проживали в спецучреждении. У них серьезные проблемы со здоровьем, в том числе неврологические. Сегодня они обе ушли, при этом важно – пенсионерки не ориентируются в пространстве, не знают города и даже путаются во времени. Как это произошло мы пока не знаем», - рассказала Atas.info руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.