Глава РЭО Буцаев попросил Путина поддержать реформу РОП

“Экологический сбор - это не налог. Его можно использоваться лишь для выплат участникам рынка, профессионально занимающимся утилизацией. Деньги пойдут на капитальное и операционное возмещение расходов. Эта система уже успела зарекомендовать себя лучше всех как в целом мире, так и в тех важных для страны направлениях работы, которыми в настоящий момент занимается РЭО”, - заявил Буцаев.