atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава РЭО Буцаев попросил Путина поддержать реформу РОП

2 августа 15:15
Фото: reo.ru
Президент Российской Федерации встретился с генеральным директором «Российского экологического оператора». Денис Буцаев попросил Владимира Путина одобрить изменения, которые связаны с расширенной ответственностью производителя (РОП).

По словам гендиректора ППК “РЭО”, в области утилизации мусора расширенная ответственность производителя является источником возврата инвестиций. Речь идет о платежах, которые изготовитель продукта, подлежащего утилизации, обязан уплачивать в виде экологического сбора. Он имеет возможность сделать это через заключение прямых соглашений с утилизатором.

Буцаев назвал данный институт хорошим, но вот правоприменение в нем очень сложное. Об этом информирует tass.ru.

В настоящее время РОП администрирует Росприроднадзор. Граждане платят по тарифу 200 миллиардов рублей. В качестве экосбора получается собрать лишь пять миллиардов рублей. Это прямо влияет на возможность окупить крайне дорогие объекты, которые связаны с утилизацией.

В качестве примера глава РЭО привел предприятия, где при имеющихся мощностях на 50 000 тонн якобы перерабатывают 200 и 300 тонн. Заводы подписывают акты, по которым якобы все утилизировано. Это дает возможность предприятиям в будущем не платить, а отходы при этом выбрасываются на полигоны.

Буцаев подчеркнул, что в настоящий момент создан проект изменений в федеральный закон. Документ позволит исключить такие злоупотребления. Система станет более понятной, прозрачной и эффективной, в том числе для участников рынка.

“Экологический сбор - это не налог. Его можно использоваться лишь для выплат участникам рынка, профессионально занимающимся утилизацией. Деньги пойдут на капитальное и операционное возмещение расходов. Эта система уже успела зарекомендовать себя лучше всех как в целом мире, так и в тех важных для страны направлениях работы, которыми в настоящий момент занимается РЭО”, - заявил Буцаев.

Президент России дал слово рассмотреть данный вопрос.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52