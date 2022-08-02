Мать оштрафовали за препятствие общению дочери с отцом под Новосибирском

Как рассказали в ведомстве, молодая мать из Красноозерска после развода препятствовала бывшему мужу из Литвы общаться с общей дочкой. Это вынудило мужчину обратиться в суд.
«Такое бывает часто, когда один из родителей ограничивает общение детей с другим. Но по закону, ребёнка могут навещать все члены семьи даже после развода его родителей. Так и суд обязал женщину давать возможность отцу видеться с девочкой. К тому же, каждое лето он приезжал к ней с подарками, и она была очень рада», - рассказал врио начальника отделения УФССП Новосибирской области Константин Тайлов.
Как оказалось, отец-иностранец исправно платил алименты. Однако из-за поведения матери, дочка со временем стала замыкаться во время разговоров с ним по телефону.
«Женщину оштрафовали на 5 000 рублей. Если она будет и дальше воспрепятствовать, ей грозит административная ответственность», - отметили в ведомстве.
Приставы добавили, что подобная ситуация в этой семье уже была несколько лет назад. Тогда женщина избежала штрафа.