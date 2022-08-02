Мать оштрафовали за препятствие общению дочери с отцом под Новосибирском

«Такое бывает часто, когда один из родителей ограничивает общение детей с другим. Но по закону, ребёнка могут навещать все члены семьи даже после развода его родителей. Так и суд обязал женщину давать возможность отцу видеться с девочкой. К тому же, каждое лето он приезжал к ней с подарками, и она была очень рада», - рассказал врио начальника отделения УФССП Новосибирской области Константин Тайлов.