Почти 1000 км дорог приведено в порядок за пять лет реализации нацпроекта БКД

Как отметил в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйств Новосибирской области Анатолий Костылевский, регион уже пять лет активно принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». «По итогам дорожных работ, выполненных за 5 лет в Новосибирской области, отремонтировано, реконструировано и построено 960 км дорог. Также установлено почти 100 светофоров и более 10,5 тысяч дорожных знаков, 20 км освещения. Все эти элементы влияют на безопасность дорожного движения, позволяют снизить аварийность», – сообщил министр.