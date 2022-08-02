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Президент Узбекистана приблизил к себе скандального коммерсанта Комила Алламжонова

2 августа 17:17
Фото: president.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем главы своей администрации своего бывшего пресс-секретаря Комила Алламжонова. По мнению ряда экспертов, возможно, именно Алламжонов руководит агрессивной кампанией, развязанной в узбекистанских СМИ против России на фоне СВО.

Как информирует издание «Новые известия», в узбекистанских СМИ развернулась мощная антироссийская кампания, за которой может стоять новый заместитель главы администрации Алламжонов. Более того, под удар попал и сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который недавно был награжден российским орденом Александра Невского.

С момента смерти Ислама Каримова в 2016 году новый президент Шавкат Мирзиёев

занялся трансформацией Узбекистана, взяв курс на открытость власти перед обществом. Одним из инициаторов этой пиар-кампании и стал Алламжонов. Ранее он работал в налоговой службе Узбекистана, после чего сразу попал в администрацию президента, стал лицом, отвечающим за связи с общественностью. Эта работа не мешала ему заниматься собственным бизнесом.

Как отмечали узбекистанские и международные средства массовой информации, сотрудники налоговой службы заставляли предпринимателей приобретать подписку на газету «Солик-Инфо» и бухгалтерское программное обеспечение, которое реализовывала компания Комила Алламжонова. Более того, в 2017 году, за два месяца до того, как Алламжонов был назначен пресс-секретарем президента, основанная им автошкола получила монополию на обязательную переподготовку профессиональных водителей.

Наконец, в 2020 году компания GID Systems Tashkent, тесно связанная с Алламжоновым, без тендера получила права на замену бумажных кадастровых паспортов на пластиковые.

Комил Алламжонов назвал эти обвинения клеветой, а принудительную подписку на свои газеты назвал заботой об информировании бизнеса.

По мнению журналистов, тесные отношения с дочерью президента Саидой Мирзиёевой позволяют ему оставаться у власти. Алламжонов получает повышения по карьерной лестнице, а Саида является его «вечным замом». Этот союз порождает массу слухов, что негативно отражается не только на имидже дочери главы мусульманского государства, но и вредит репутации самого президента.

#Новости#Политика
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