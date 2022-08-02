Президент Узбекистана приблизил к себе скандального коммерсанта Комила Алламжонова

занялся трансформацией Узбекистана, взяв курс на открытость власти перед обществом. Одним из инициаторов этой пиар-кампании и стал Алламжонов. Ранее он работал в налоговой службе Узбекистана, после чего сразу попал в администрацию президента, стал лицом, отвечающим за связи с общественностью. Эта работа не мешала ему заниматься собственным бизнесом.