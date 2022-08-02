Региональные власти направят в муниципалитеты еще 2,6 млрд. рублей

«В соответствии с решением Правительства Российской Федерации кредиты долгосрочные, до 2027 года и практически «бесплатные» — под 0,1 процента годовых. Целевой характер кредита позволит нашим коллегам из муниципалитетов, из городов, районов и поселений заместить бюджетными кредитами коммерческие кредиты и значительно снизить свои расходы на обслуживание муниципального долга, направить средства на решение первоочередных социальных и экономических задач», — подчеркнул Андрей Травников.