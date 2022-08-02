Рождение эфира: история отцов-создателей телевидения

В Питсбурге Владимир Зворыкин устроился работать в фирму Westinghouse Electric Corporation (к тому самому Вестингхаузу, с которым Никола Тесла строил электростанцию на Ниагарском водопаде). Отношения с Westinghouse у Зворыкина сложились не сразу. Сперва ему доверили лишь работу по созданию ламп Брауна. Такое положение вещей не устроило русского инженера, и он переехал в Канзас Сити, где стал успешно продавать радиоприёмники, собранные им лично дома. Через некоторое время он вернулся в Westinghouse, договорившись на этот раз о работе в исследовательской лаборатории, где продолжил разработку своей телевизионной системы. В итоге 29 декабря 1923 года Зворыкин подаёт заявку на патент на свою телесистему, построенную на принципах, изложенных Борисом Розингом, правда в своих трубках он заменил магнитную фокусировку луча электростатическим.