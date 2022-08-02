Сколько получают участники спецоперации – сумму назвал Новосибирский военкомат

Так, военному, проходящему службу в горячей точке, обещают до двух окладов и около 150 тысяч рублей ежемесячно в виде премии. К тому же, за участие в активных наступательных действиях доплачивают ещё по 8 тысяч рублей в сутки и по 300 тысяч рублей за уничтожение техники противника.