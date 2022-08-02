atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сколько получают участники спецоперации – сумму назвал Новосибирский военкомат

2 августа 01:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Участникам специальной военной операции на Украине, а именно контрактникам, платят от 150 тысяч рублей. Такую сумму назвали комиссариаты Советского и Первомайского района города Новосибирска. Информацию распространяют в агитационных плакатах.
Сюжет
Украина

Так, военному, проходящему службу в горячей точке, обещают до двух окладов и около 150 тысяч рублей ежемесячно в виде премии. К тому же, за участие в активных наступательных действиях доплачивают ещё по 8 тысяч рублей в сутки и по 300 тысяч рублей за уничтожение техники противника.

Когда военный заключает контракт, ему выплачивают единовременное пособие в 200 тысяч рублей от губернатора Новосибирской области и предоставляются льготы до 50% при оплате ЖКХ, а дети могут поступать в вузы вне конкурса.

В самой листовке пишут, что на службу по контракту могут пойти мужчины от 18 до 50 лет. Образование не менее 9 классов.

А вот служба в России оплачивается гораздо меньше – в 30 тысяч рублей. Контрактник может рассчитывать на жилье и компенсацию после трех лет.

Материалы по теме
В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на УкраинеРодителям погибшего в спецоперации новосибирца вручили Орден МужестваНовосибирские военные получают от 200 тыс. руб. за участие в спецоперации на Украине
#Новости#Украина#Последние новости#Спецоперация#Новосибирская область#Новосибирск#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52