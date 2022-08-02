В Новосибирске планируют расширить улицу Станционную

Глава ведомства отметил, что актуальность этим работам придает планируемая на конец 2023 года сдача четвертого моста через Обь. Поток машин, следующих с правого на левый берег, будет попадать на действующую дорожную сеть Ленинского района, "и дальше мы упираемся в те пробки, которые есть на Станционной", подчеркнул Костылевский. Возможные сроки завершения проектносметной документации и начала работ министр не назвал.