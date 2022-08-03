atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бузова похвалила станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

3 августа 09:02
Фото: Ольга Бузова, Инстаграм*
Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками о скором открытии новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Правда, публикацию в соцсетях восприняли неоднозначно и многие предположили, что пост был проплачен. Остается непонятным, почему артистка обратила внимание именно на Новосибирск.

«Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла. В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах. Круто, что регионы развиваются»,

написала Ольга Бузова в социальных сетях.

Напомним, станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года.В августе начнут установку лифтов, а также дверей и витражей. После рабочие доберутся до турникетов.

Материалы по теме
Возлюбленный Ольги Бузовой высказался о жестокости новосибирских медсестерБузова, Собчак и другие звезды попрощались со своими подписчиками в InstagramВ Новосибирске станцию метро «Спортивная» достроят к сентябрю 2022 года
#Новости#Последние новости#Метро#Новосибирск#2022#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52