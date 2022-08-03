Двоих подростков осудят за кражу около 80 кг арматуры в Новосибирске

Подростков будут судить по статье грабеж, совершенный группой лиц. Следствие выяснило, что в начале апреля 2022 года молодые люди увидели под снегом на улице Романова арматуру весом около 30 кг. Ребят застукал за раскопками стали собственник, но задержать он их не смог.