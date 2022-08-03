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Двоих подростков осудят за кражу около 80 кг арматуры в Новосибирске

3 августа 09:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мальчики 14 и 15 лет украли весной арматуру на глазах у собственника в центре Новосибирска. Теперь их ждет суд, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Подростков будут судить по статье грабеж, совершенный группой лиц. Следствие выяснило, что в начале апреля 2022 года молодые люди увидели под снегом на улице Романова арматуру весом около 30 кг. Ребят застукал за раскопками стали собственник, но задержать он их не смог.

«Подростки забрали в первый раз арматуру на 4,5 тысячи рублей. Через несколько дней они вернулись туда же и похитили ещё около 50 кг на 7 532 рубля. Сталь они собирались перепродать», - рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Димитриева Татьяна.

Правоохранители собрали все улики и доказательства вины подростков по этому делу. Материалы направили в суд.

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