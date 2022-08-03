Губернатор проконтролировал развитие социальной инфраструктуры в муниципалитетах

В 2021 году в рамках в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы все условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, вместительные актовый и спортивный залы, способные вместить до 100 человек, удобные гардеробные, библиотека и мастерские.