Деньги зачислили тем, у кого накопительная пенсия до 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. Обратиться за выплатой могут только женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет. Также будут учитывать стаж и накопленные за работу на пенсии баллы.