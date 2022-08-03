Корпорация МСП в 2022 году помогла бизнесу привлечь в 2 раза больше кредитов

В рамках программы стимулирования кредитования (ПСК) в три раза выросло число получателей поддержки. Связано это и с тем, что льготные программы кредитования после поднятия ключевой ставки до 20% оказались единственными доступными для предпринимателей. За первую половину 2022 года займы по программе взяли свыше 3100 коммерсантов против 1000 за тот же период 2021 года. Объем привлеченной финансовой поддержки по ПСК вырос до 83 миллиардов рублей против 33 миллиардов рублей за аналогичный период минувшего года.