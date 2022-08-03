Сориентироваться в этом многообразии без специальной утилиты просто невозможно. Какое же транспортное приложение для отслеживания автобусных маршрутов в Новосибирске выбрать? Читайте в нашей статье.
Это приложение востребовано не только пассажирами, пользующимися услугами общественного транспорта, но и автовладельцами. А все потому, что программа 2GIS («2 ГИС», «Два ГИС») универсальна. В ней можно и отследить городской транспорт — автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамвай, и воспользоваться навигатором, который построит онлайн-маршрут до того или иного объекта, и отследить все дорожные камеры и пробки. У утилиты еще масса полезного и актуального функционала, за который ее ценят многочисленные пользователи.
Кстати, примечательно, что именно в Новосибирске начинается история этого знаменитого информационного продукта. В 1999 году был выпущен первый номер 2GIS, тогда он назывался «Дубль ГИС». Продукт предлагал клиентам электронную карту Новосибирска с прилагающимся к ней информационным справочником. Эта идея настолько понравилась пользователям, что вскоре компания выпустила карты других российских городов и открыла в них филиалы.
В 2001 году 2GIS приходит в Москву с презентацией столичного справочника. Затем в базу данных вошли крупнейшие города СНГ. Сегодня в программу 2GIS заложена информация о более чем 800 городах России, ближнего зарубежья и некоторых европейских стран. Штаб-квартира по-прежнему находится в Новосибирске, еще один главный офис — в Санкт-Петербурге.
Пожалуй, трудно найти новосибирца, у которого на телефоне не было бы приложения 2GIS. Горожане отслеживают по нему маршруты автобусов — программа показывает, где едет транспорт, высвечивает названия автобусных остановок, определяет расстояние до нужного объекта, разъясняет сложный маршрут, предупреждает об аварийной ситуации и многое другое. Утилита может работать и отслеживать автобусы и в офлайн-режиме, что очень удобно.
Однако заранее нужно скачать карту и обновить данные. А вот минусы кроются в том, что 2GIS слишком часто требует обновлений — так как периодически появляются новые объекты. К тому же приложение довольно тяжелое и занимает много места на смартфоне.
Этот информационный продукт также находится в топе транспортных приложений для отслеживания автобусных маршрутов у населения. Изначально был выпущен «Яндекс.Транспорт». Но вскоре «Яндекс.Карты» (Yandex.Maps) обновили функционал, и утилиты стали во многом дублировать друг друга. В 2020 году поддержка «Яндекс.Транспорта» была прекращена.
В 2022 году существует только сервис «Яндекс.Карты», которым пользуются сотни тысяч новосибирцев, которым надо отследить маршруты автобусов, найти оптимальный автобусный маршрут до нужного объекта, быть в курсе расписания общественного транспорта.
Этот функционал приложения от Yandex всем давно и хорошо известен. Но в последнее время программа, помимо отслеживания, стала предоставлять своим пользователям новые возможности. К примеру, при помощи «Яндекс.Карт» можно отследить пробки и аварийные и нештатные ситуации на дорогах, найти парковку и даже оплатить заправку.
Также разработчики «Яндекс.Карт» делают все для того, чтобы пассажирам было удобно пользоваться приложением. Все виды транспорта (автобусы, трамваи, маршрутки и пр.) разделены по цветам, значки автобусных остановок интерактивные, при нажатии всплывает вся необходимая информация: название, номера проходящих автобусов, время до прибытия транспорта и многое другое.
Приложение бесплатное, его можно скачать как для iPhone, так и для телефонов на платформе Android. Также «Яндекс.Карты» работают в режиме офлайн, а карты будут обновляться при подключении смартфона к интернету.
Те новосибирцы, для которых многофункциональные приложения, такие как 2GIS и «Яндекс.Карты», слишком емки в плане занимаемой памяти телефона, предпочитают пользоваться более легкими программами для отслеживания автобусных маршрутов. Одна из них — Bustime.
Эта утилита имеет ряд преимуществ. У нее удобный интерфейс, всегда полное обновляющееся расписание. На главном экране расположены иконки, обозначающие автобусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки и междугородный транспорт. При клике на каждую иконку высвечиваются номера маршрутов, а также вся сопроводительная информация: названия остановок и название компании-перевозчика.
В интерфейс встроена удобная поисковая система, представляющая собой два окошка, в которые пользователь может вбить названия начального и конечного пунктов и получать номера нужных ему автобусов с подробным описанием маршрутов.
Очень многим новосибирцам нравится представленная Bustime система рейтингов. В специальной вкладке можно найти топ перевозчиков, водителей и даже кондукторов. Так, пассажир может выбрать для себя наиболее безопасного и пунктуального перевозчика. Также в приложении показывается прогноз погоды, описывается ситуация с пробками (по баллам). Для тех, кто хочет проследить, где едет автобус, открывается интерактивная карта с графическим обозначением транспортного движения.
Скачать утилиту можно совершенно бесплатно в App Store (для iPhone) и в Google Play (для Android).
Данное приложение разработано израильскими программистами, но россияне активно пользуются им для отслеживания маршрутов общественного транспорта и признают его удобство. Утилита осуществляет мониторинг городского транспорта в режиме реального времени и предоставляет полную информацию по маршрутам Новосибирска, причем отследить с его помощью можно не только движение автобусов, троллейбусов и трамваев, но и речного транспорта, а также метро.
В программе предусмотрена система поиска. Пассажиры, вбив в поисковые окошки названия исходного и конечного пунктов назначения, без труда найдут и отследят нужный маршрут. Moovit работает в более чем 300 городах по всему миру, в том числе и в Новосибирске. Разработчики также включили функционал, позволяющий пользователям отправлять свои комментарии и отзывы касательно того или иного автобуса или другого вида транспорта. К примеру, новосибирцы могут пожаловаться на переполненность в салоне, отсутствие кондиционеров в жаркое время года, отклонение от маршрута, сильное опоздание и многое другое.
Это приложение создано программистами транспортного ведомства Новосибирска. Оно предназначено не для отслеживания общественного транспорта. Его название, «Транспортная карта», говорит о том, что оно выпущено для всех новосибирцев, пользователей проездных карт. С его помощью можно всегда быть в курсе денежного баланса на своей карте, также оно содержит историю пополнений и поездок.
Войти в приложение позволяет уникальный номер из 19 цифр, который напечатан на оборотной стороне проездной карты. Также пользователь может отсканировать штрихкод карты в специальном окне утилиты. Приложение абсолютно бесплатное и доступно для скачивания в Google Play и App Store. Разработчики планируют дополнить продукт новым актуальным функционалом.