В программе предусмотрена система поиска. Пассажиры, вбив в поисковые окошки названия исходного и конечного пунктов назначения, без труда найдут и отследят нужный маршрут. Moovit работает в более чем 300 городах по всему миру, в том числе и в Новосибирске. Разработчики также включили функционал, позволяющий пользователям отправлять свои комментарии и отзывы касательно того или иного автобуса или другого вида транспорта. К примеру, новосибирцы могут пожаловаться на переполненность в салоне, отсутствие кондиционеров в жаркое время года, отклонение от маршрута, сильное опоздание и многое другое.