БСК направила в ЛДНР около 80 тонн гуманитарной помощи

Подразделения БСК собрали выпускаемую ими бытовую химию для оказания гуманитарной помощи нуждающимся жителям республик. В партию гуманитарного груза вошли: примерно 20 тысяч упаковок «Белизны», свыше 30 тысяч пачек кальцинированной соды, 32 тысячи пачек стирального порошка «Зифа» и 43 тысячи пачек порошка «Луч».
Предприятие сформировало груз, общая масса которого превысила 78 тонн. Четыре тонара доставили его из Стерлитамака в Уфу, где он вошел в состав республиканской колонны с гуманитарной помощью. Далее продукция была направлена непосредственно в пункты назначения — в Донецк и Луганск.
«Все понимают, как сегодня тяжело гражданскому населению Донецкой и Луганской народных республик, потому так важно помогать, — подчеркнул замдиректора по технической политике БСК Федор Афанасьев. — Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно».
Руководящий аппарат БСК сообщил, что речь идет не о последней партии гуманитарной помощи. Компания продолжит работать в этом направлении — она намерена регулярно отправлять гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.