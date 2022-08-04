БСК направила в ЛДНР около 80 тонн гуманитарной помощи

«Все понимают, как сегодня тяжело гражданскому населению Донецкой и Луганской народных республик, потому так важно помогать, — подчеркнул замдиректора по технической политике БСК Федор Афанасьев. — Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно».