atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

БСК направила в ЛДНР около 80 тонн гуманитарной помощи

4 августа 09:31
К масштабному гуманитарному движению присоединилось АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Компания направила жителям ДНР и ЛНР около 80 тонн своей продукции.

Подразделения БСК собрали выпускаемую ими бытовую химию для оказания гуманитарной помощи нуждающимся жителям республик. В партию гуманитарного груза вошли: примерно 20 тысяч упаковок «Белизны», свыше 30 тысяч пачек кальцинированной соды, 32 тысячи пачек стирального порошка «Зифа» и 43 тысячи пачек порошка «Луч».

Предприятие сформировало груз, общая масса которого превысила 78 тонн. Четыре тонара доставили его из Стерлитамака в Уфу, где он вошел в состав республиканской колонны с гуманитарной помощью. Далее продукция была направлена непосредственно в пункты назначения — в Донецк и Луганск.

«Все понимают, как сегодня тяжело гражданскому населению Донецкой и Луганской народных республик, потому так важно помогать, — подчеркнул замдиректора по технической политике БСК Федор Афанасьев. — Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно».

Руководящий аппарат БСК сообщил, что речь идет не о последней партии гуманитарной помощи. Компания продолжит работать в этом направлении — она намерена регулярно отправлять гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

 

Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52