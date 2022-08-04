Грузовик застрял под путепроводом в центре Новосибирска

По их словам, инцидент произошел в четверг, 4 августа. Машина застряла рядом со станцией метро «Гагаринская».
«Очередной «профессионал» не смог протиснуться под уже ставшим знаменитым путепроводом на Красном проспекте»,
написал автор поста.
В комментариях новосибирцы посоветовали водителю спустить колеса. Чем закончилась история – неизвестно.
Напомним, ранее катер с людьми застрял посреди обмелевшей реки Обь в Новосибирске. В МЧС сообщили, что нужна эвакуация. Когда спасатели приехали на место, то поняли, что вытащить судно просто нереально из-за масштабов.