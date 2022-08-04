atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кинотеатры попросили президента Владимира Путина об экономической поддержке

4 августа 08:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Президента РФ Владимира Путина попросили о помощи владельцы кинотеатров: оказать реальную поддержку учреждениям в критически сложившейся ситуации в мире. Обращение к главе государства подписал председатель АВК Алексей Воронков. Документ опубликовали на сайте организации.

Владимира Путина попросили дать правительству поручения о разработке мер поддержки кинотеатров. По словам руководителя ассоциации кинотеатров, уход иностранных компаний в марте нынешнего года привел к «санкциям», которые затронули и киносферу.

«За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет»,

сказано в письме к президенту, слова которого цитируют "Новые известия".

В АВК уверены, что мер от правительства недостаточно, чтобы кинотеатры держались на плаву. Хоть российская киноиндустрия и может конкурировать с зарубежной, но для достаточного количества фильмов в кинотеатрах потребуется еще несколько лет.

Попытки заменить крупные премьеры советской классикой, повторным прокатом отечественных фильмов или релизами корейских картин, сериалами обеспечили только 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах.

В обращении перечислены и другие неэффективные меры — программа «Пушкинская карта», отсрочки по уплате страховых взносов на полгода, льготные ставки кредитования при отсутствии возможности кредитования. Они тоже не могут помочь при таком серьезном падении оборотов (свыше 70%), которое переживает российская отрасль.

Материалы по теме
В Новосибирске закрыли кинотеатр «Голден Синема» - они понесли убытки из-за ГолливудаВ кинотеатрах Новосибирска покажут премьеры голливудских фильмов, несмотря на санкцииВ новосибирском кинотеатре «Победа» начали показывать сериалы
#Новости#Санкции#Кино#Россия#2022#Экономика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52