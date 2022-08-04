Механик погиб при работе за станком в Новосибирске - за это осудят его начальника

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел ещё в октябре 2021 года. 51-летний глава производства, ответственный за безопасность на предприятии, отправил механика к неисправному токарному станку. Машина была не огорожена стеклом и, когда мужчина её подключил, вал из крепления вылетел ему в голову.