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Робот Николай будет информировать жителей региона по вопросам соцзащиты

4 августа 04:08
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Минцифра Новосибирской области подключила робота Николая к сервису виртуальной консультации в мессенджере Telegram по вопросам социальной защиты и поддержки.

Чат-бот предоставляет необходимую информацию в считанные секунды в режиме 24/7. Николай может проинформировать жителей Новосибирской области по оформлению областного семейного капитала; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг; возврату взносов на капремонт и др.

Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог». Дополнительного программного обеспечения, кроме приложения Telegram, не требуется. Все общение с ботом ведется напрямую через мессенджер по принципу «вопрос-ответ», бот не начинает общение первым и не отвлекает разговорами на сторонние темы.

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#Новости#Медицина#Общество
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