Сергей Жуков заценил метро «Спортивная» в Новосибирске вслед за Бузовой

Пост в соцсетях у звезд шоу-бизнеса появился 4 дня назад. Интересно, что содержание одно и то же – тепло в станции. Так, артисты написали, что новосибирское метро станет особенным.
«В Новосибирске, оказывается, сейчас строят первую в России двухтемпературную станцию. Зимой, там где пути, будет минусовая температура, а где платформа и вестибюль — плюсовая»,
отметил Сергей Жуков.
Кроме того, Жуков написал, что платформу сделают закрытой и добавят раздвижные двери. Такая система уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, а именно в Новосибирске ограждения будут с теплоизоляцией.
«Всё гениальное просто, как обычно [...]. В Новосибе эти загородки будут с теплоизоляцией. Думаю, для людей, которые в метро будут попадать с сибирского мороза, это просто подарок!»
подытожил Сергей.
Однако многие новосибирцы возмутились тем, что посты выглядят как проплаченные. Но информацию о рекламе пока никто не подтвердил.