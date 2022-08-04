atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2022, 04:20

Published 4 августа 2022, 04:20

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Спецназ поймал проституток в разгар работы в Новосибирске – их сутенёршу арестовали

Спецназ поймал проституток в разгар работы в Новосибирске – их сутенёршу арестовали

4 августа 2022, 04:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске полиция вычислила бордель, который работал семь лет. Спецназ ворвался в разгар рабочего дня. В итоге задержали 14 человек, в том числе сутенеров, передают в ведомстве.

Полиция накрыла незаконную деятельность борделя. Интимные услуги рекламировали в соцсетях, а также распространяли визитки для клиентов в гостиницах и саунах. Проститутки занимались интимом за деньги в арендованных квартирах, отелях, саунах. В одной из квартир-борделей и произошло задержание с поличным.

При задержании женщины лежали в комнатах с мужчинами, а организаторы выполняли свою работу. В штате, кроме проституток, числились еще 13 участников от 34 до 44 лет. Из них пять женщин работали администраторами, а восемь мужчин водителями, которые развозили девушек к клиентам. Помимо них, задержали и главаря-организатора. Им оказалась 41-летняя сибирячка.

Публичный дом работал с 2015 года. На месте спецназ изъял около 40 банковских карт, более 30 мобильных телефонов, игрушки для взрослых, компьютеры, тысячу визиток проституток, записи «теневых» бухгалтерских учётов. Также были найдены деньги: миллион рублей, 150 долларов США и 2 тысяч сирийских фунтов.

В итоге возбуждено два уголовных дела по статьям: «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией». Тринадцать задержанных сотрудников притона отправили под домашний арест, а одну из участниц незаконной группы оставили в СИЗО.

Материалы по теме
Следователи предъявили окончательное обвинение серийному убийце, который семь лет расправлялся с уличными проституткамиДизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о новосибирских проституткахАнтикризисные проститутки появились на сайтах Новосибирска
#Эмилия Губарева#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика