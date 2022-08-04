Спецназ поймал проституток в разгар работы в Новосибирске – их сутенёршу арестовали

При задержании женщины лежали в комнатах с мужчинами, а организаторы выполняли свою работу. В штате, кроме проституток, числились еще 13 участников от 34 до 44 лет. Из них пять женщин работали администраторами, а восемь мужчин водителями, которые развозили девушек к клиентам. Помимо них, задержали и главаря-организатора. Им оказалась 41-летняя сибирячка.