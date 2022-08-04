Театр Афанасьева в Новосибирске не откроют в сентябре – появилось опровержение

Новость о том, что новый драмтеатр откроет свои двери зрителям через месяц появилась в местных СМИ в четверг, 4 августа. Также говорилось, что 2 сентября в обновленном здании покажут спектакль и на него уже покупают билеты. Однако эта информация не подтвердилась.