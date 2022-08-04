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Тело льва Сэма переработали в муку: что делают с умершими в Новосибирском зоопарке

4 августа 05:05
Фото: 2GIS и vk.com/novosibirsk_zoo
Погибшие питомцы Новосибирского зоопарка отправляются в последний путь не на кладбище домашних животных, а на переработку, несмотря на размер и популярность животного среди посетителей

В Новосибирском зоопарке, где недавно простились с любимцем публики, львом Сэмом, рассказали о судьбе погибших животных. "Все действия сотрудников Новосибирского зоопарка после гибели животных осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами, действующими на территории Российской Федерации. Указанные правила распространяются на всех животных, вне зависимости от их размеров", - сообщили в зоопарке в ответ на запрос Atas.info.

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Согласно действующим ветправилам, захоронение погибших животных в землю категорически запрещается, кроме исключительных случаев, например, массовой гибели в результате стихийного бедствия. В большинстве случаев тела перерабатывают на мясокостную муку в цехах ветеринарно-санитарных заводов. Мясокостная мука используется в качестве кормовой добавки к основному рациону поголовья на животноводческих фермах.

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"Биологические отходы перерабатывают на мясокостную, костную, мясную, перьевую муку и другие белковые кормовые добавки, исходя из следующих технологических операций и режимов: прогрев измельченных отходов в вакуумных котлах до 130 град. C, собственно стерилизация при 130 град. C в течение 30 - 60 мин. и сушка разваренной массы под вакуумом при давлении 0,05 - 0,06 МПа при температуре 70 - 80 град. C в течение 3 - 5 час.", - описывают процесс ветеринарно-санитарные правила.

Кроме того, в отдельных случаях допускается обеззараживание тел в биотермических ямах или сжигание, говорится в документе.

В Новосибирской области ветеринарно-санитарный завод "Надежда" работает в поселке Сокур Мошковского района.

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