В Новосибирском зоопарке, где недавно простились с любимцем публики, львом Сэмом, рассказали о судьбе погибших животных. "Все действия сотрудников Новосибирского зоопарка после гибели животных осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами, действующими на территории Российской Федерации. Указанные правила распространяются на всех животных, вне зависимости от их размеров", - сообщили в зоопарке в ответ на запрос Atas.info.